Covid: un morto e 2.654 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - Il Covid-19 fa un'altra vittima in Alto Adige. Le persone morte a causa del'infezione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono così 1.325. È sempre elevato il numero dei nuovi casi positivi e, di conseguenza, continua a crescere il numero delle persone in isolamento o in quarantena che ha toccato la cifra di 20.215 (3.065 in più rispetto ad ieri) che corrisponde al 3,7% della popolazione provinciale.

Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno accertati 2.654 nuovi contagi: di questi 397 sono stati rilevati sulla base di 2.719 tamponi pcr (di cui 914 nuovi test) e 2.257 sulla base di 15.159 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva sono 16 (uno in meno rispetto ad ieri), quelli nei normali reparti ospedalieri sono 74 (uno in più). Ancora non aggiornato il dato relativo ai pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate fermo ai 58 del 10 gennaio. Aumentano, invece, quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco: sono 58, dieci in più rispetto ad ieri.

La ripartizione informatica dell'Azienda sanitaria ha corretto a seguito di un ricalcolo il numero totale delle persone dichiarate guarite: sono 102.720, novanta in meno.

