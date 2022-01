Proiettile a Fugatti, Comitato sicurezza conferma la scorta

(ANSA) - TRENTO, 12 GEN - Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Trentino ha confermato la scorta al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e disposto il rafforzamento della protezione al direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale (Apss), Antonio Ferro. La decisione è stata presa all'indomani dell'intercettazione di una busta contenente un proiettile inesploso indirizzata al presidente della Provincia. È stata inoltre prevista un'intensificazione dei controlli nei luoghi sensibili.

La busta, intercettata dal personale di Poste italiane nel centro di smistamento di via Ora del Garda, a Trento, proviene da ambienti no-vax. Sono in corso le indagini per risalire al mittente.

"Ci auguriamo sia il gesto di un singolo, e che prescinda il movimento nel suo insieme. Certamente si tratta di un sintomo di radicalizzazione. Per il momento abbiamo confermato la scorta a Fugatti e istituito una misura di vigilanza generica per Ferro, modificabile a seconda degli sviluppi investigativi", ha spiegato all'ANSA il commissario del governo per la provincia di Trento, Gianfranco Bernabei.

A Fugatti era stata assegnata la scorta nella primavera del 2021, a seguito delle minacce ricevute da un gruppo di animalisti. (ANSA).