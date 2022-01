Un anno fa una frana distrusse l'hotel Eberle a Bolzano - IL VIDEO

(ANSA) - BOLZANO, 04 GEN - Esattamente un anno fa, il 5 gennaio 2021, una frana distrusse l'albergo Eberle a Bolzano, fortunatamente senza causare vittime, perché la struttura era chiusa causa pandemia. La struttura, che sovrasta la città e che si trova nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo, fu investita da circa 2.000 metri cubi di rocce, che, intorno alle 15.15, si staccarono lasciando sulla parete una ferita alta una quarantina di metri, ancora oggi ben visibile.

"Insieme a tutta la mia famiglia in quel momento eravamo a casa, quando improvvisamente tremava tutto e abbiamo sentito un boato. In un attimo siamo stati travolti da una nube di polvere", racconta il titolare Stefan Zisser. "Nessuno si aspettava una frana di queste dimensione. Sono scappato dal balcone con le mie figlie in braccio, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito", aggiunge.

Nel frattempo, il Consiglio comunale di Bolzano ha approvato i lavori di messa in sicurezza dell'intero pendio per quasi 4,7 milioni di euro. Da 365 giorni il titolare Stefan Zisser non si taglia la barba, come è usanza nel mondo del hockey su ghiaccio in attesa di una finale. Il sogno è quello di ricostruire l'albergo, anche se i tempi sono lunghi. "Questa era la nostra casa e il nostro lavoro. Avevamo 20 dipendenti. Dobbiamo andare avanti e perciò l'Eberle ci sarà anche in futuro", conclude.

