Decolla l'inverno in Alto Adige, domani altri 40 cm di neve

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - E' partito nel migliore dei modi l'inverno in Alto Adige. A 2.000 metri di quota il manto nevoso attualmente misura tra i 50 e 70 centimetri, ai quali domani si aggiungeranno altro 20-40 centimetri. Lo comunica il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Viste le basse temperature i fiocchi cadranno fino a valle. Il pericolo di valanghe (attualmente tra grado 1 e 3) aumenterà nel corso della giornata. Il manto nevoso rimane instabile, specialmente in quota.

Una depressione centrata sulla Gran Bretagna richiamerà masse d'aria umida verso le Alpi. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con nevicate inizialmente sulla Val Venosta, in estensione alla Bassa Atesina al mattino. Nel pomeriggio ed in serata i fenomeni si estenderanno a tutto il territorio ed a tratti risulteranno anche di forte intensità. Durante la notte successiva le precipitazioni diverranno meno diffuse. La Protezione civile altoatesina mette in guardia gli automobilisti, soprattutto per quanto riguarda il viaggio di rientro di sera. (ANSA).