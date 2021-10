Incidente a Comano Terme, 56enne travolto da un albero

(ANSA) - TRENTO, 27 OTT - Un uomo di 56 anni, originario di Arco, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento a seguito di un incidente avvenuto in una zona forestale sopra Comano Terme, a 1.200 metri di altitudine. A quanto emerge da una prima ricostruzione, l'uomo, titolare di una ditta di disboscamento e impegnato in una intervento in una zona particolarmente impervia, è stato travolto da una pianta.

A dare l'allarme sono stati i dipendenti della ditta impegnata nei lavori. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, i vigili del fuoco del Lomaso e del Bleggio inferiore e i carabinieri della stazione di Ponte Arche, che stanno riscuotendo la dinamica dell'incidente.

L'uomo, ricoverato in rianimazione, è stato trasferito al nosocomio del capoluogo in elicottero. (ANSA).