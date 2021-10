Autostrada Brennero , 2/o gruppo ferroviario comparto merci

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - Autostrada del Brennero Spa dà vita al secondo gruppo ferroviario italiano del comparto merci con l'ingresso di InRail Spa a fianco di RTC Spa e Lokomotion Gmbh. Nella seduta di ieri, infatti, il Consiglio di amministrazione della capogruppo presieduto da Hartmann Reichhalter ha deliberato, su proposta dell'Amministratore Delegato Diego Cattoni, l'aumento di capitale necessario alla controllata STR Spa per acquisire il 75% di InRail Spa, impresa ferroviaria attiva nel trasporto merci in Italia e verso i Paesi confinanti.

L'acquisizione delle quote di maggioranza di InRail Spa, già deliberata lunedì 11 ottobre dal Cda di STR Spa, farà del Gruppo Autobrennero il secondo operatore ferroviario del comparto merci dopo Mercitalia Logistics, del Gruppo Ferrovie dello Stato.

L'allargamento del Gruppo, che già controlla il 95,5% di RTC Spa e il 50% della tedesca Lokomotion Gmbh, arriva nel giorno in cui si festeggiano i vent'anni dalla partenza del primo treno di Autobrennero.

"Si tratta di un'operazione di importanza storica - commenta Diego Cattoni -. L'integrazione tra la gomma e la rotaia è il futuro della mobilità, un futuro che abbiamo voluto anticipare per assicurare la crescita del Gruppo e, con essa, lo sviluppo sostenibile dei territori e il potenziamento del primo collegamento italiano con il resto d'Europa: il corridoio del Brennero".

Autostrada del Brennero Spa è nota soprattutto per essere la società che ha realizzato e gestito l'autostrada del Brennero.

Non tutti sanno che si tratta dell'unico concessionario autostradale che da anni si occupa anche di trasporto merci su rotaia. Già alla fine degli anni '90 nacquero prima STR Spa e poi, nel 2000, RTC Rail Traction Company Spa e Lokomotion Gmbh, destinate ad operare rispettivamente al di qua e al di là del Brennero e del Tarvisio. (ANSA).