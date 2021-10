Aereo da turismo va 'lungo' su pista a Trento, nessun ferito

(ANSA) - TRENTO, 15 OTT - Un piccolo velivolo, un Piper, in fase di decollo all'aeroporto Caproni di Mattarello a Trento è andato 'lungo' e si è finito contro le protezioni che delimitano la pista, probabilmente a causa di un guasto al motore. Sul posto immediato l'intervento dei soccorsi, in primo luogo i vigili del fuoco. Non ci sono feriti. (ANSA).