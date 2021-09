Scontro tra bici a Bolzano, un morto

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - Un ciclista ha perso la vita questo pomeriggio in uno scontro con un'altra bicicletta in piazza Verdi a Bolzano. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 16 sul versante della piazza che porta verso ponte Loreto.

Entrambi i ciclisti coinvolti non sarebbero cittadini italiani.

Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili urbani, la croce bianca e croce rossa con il medico d'urgenza che però non ha potuto salvare la vita dell'uomo. (ANSA).