Covid: studio promuove vaccinazioni a tappeto in Austria

BOLZANO, 27 LUG - A Schwaz, nel Tirolo austriaco, lo scorso marzo si è svolto un progetto pilota europeo di vaccinazione a tappetto della popolazione dai 16 anni in su.

L'Unione europea aveva messo a disposizione 100.000 dosi per frenare la diffusione della variante sudafricana, molto presente nel distretto. Ora uno studio dimostra l'efficacia: nel giro di poco il 70% della popolazione è stata immunizzata e i casi sono calati del 60%, come scrive la Tiroler Tageszeitung. Effetti positivi si sono riscontrati anche sulle ospedalizzazioni e sui casi tra i giovani. Lo studio è stato svolto dall'Università di Salisburgo, dall'Università di medicina di Innsbruck, da Florian Krammer della Icahn School of Medicine at Mount Sinai a New York e da Michael Hummer della Gesundheit Österreich.