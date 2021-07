Autostrade: Kompatscher, per A22 gestione per il territorio

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - "Abbiamo presentato al governo proposte concrete per garantire anche in futuro una gestione dell'autostrada del Brennero nell'interesse della collettività".

Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento alla scadenza a fine mese dei termini per un eventuale accordo inter-istituzionale per una soluzione in-house. La mancata uscita degli azionisti privati dalla società autostradale, per il momento, ha reso questa strada difficilmente percorribile.

Secondo Kompatscher, l'autostrada "deve essere gestita a favore di chi vive lungo l'arteria transalpina, sia per quanto riguarda l'impegno contro l'inquinamento acustico e ambientale e per lo spostamento dalla gomma alla rotaia, come anche la realizzazione di infrastrutture per il territorio". Oltre a una soluzione in-house e l'uscita dei soci privati, una possibile soluzione potrebbe essere una gestione public-private partnership (Ppp), per la quale servirebbe però una modifica legislativa nazionale, mentre quella europea la prevedrebbe già.

