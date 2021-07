Covid: oltre 500mila dosi somministrate in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - In Alto Adige il numero totale di dosi di vaccino anti-Cobid somministrate era 500.105 e questo significa che, rispetto alla settimana precedente, sono state effettuate ulteriori 29.220 vaccinazioni. Anche l'iniziativa dei Vaxbus sta avendo un effetto positivo, tanto che grazie ai centri vaccinali itineranti le prime dosi di vaccino sono aumentate di 7.186 unità rispetto ad una settimana fa. Nello stesso lasso di tempo, 22.034 persone hanno ricevuto la loro seconda dose portando a 242.358 le persone completamente vaccinate, dato che corrisponde al 51,6% della popolazione vaccinabile. L'assessore provinciale Thomas Widmann vede la vaccinazione come l'unica via per uscire dalla pandemia e sottolinea che, visto anche l'aumento dei casi con variante Delta, il tasso di copertura vaccinale deve assolutamente raggiungere quote più elevate. "Il grande successo dell'iniziativa con i Vaxbus - osserva - è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta. Le persone apprezzano molto il fatto di potersi vaccinare contro il Covid direttamente sul posto, senza alcuna prenotazione. Per questo motivo, con l'obiettivo di raggiungere ancora più persone in tutta la provincia, aumenteremo il numero dei Vaxbus".

In questo periodo la variante Delta del Covid, molto più contagiosa, si sta diffondendo anche in Alto Adige. A giugno, anche se la variante Alfa era ancora predominante con il 65% di prevalenza, la Delta è stata sequenziata in quasi il 27% dei 190 campioni prelevati negli ultimi 3 mesi. Si suppone che questa variante sarà presto la predominante.

Alla luce di tali considerazioni, il direttore generale Florian Zerzer fa appello soprattutto alla popolazione più giovane affinché si faccia vaccinare. "La pericolosa variante Delta colpisce soprattutto i giovani, cioè quella fascia di popolazione in cui si trovano ancora molti non vaccinati.

Dobbiamo approfittare dell'estate, stagione in cui il livello delle infezioni si abbassa notevolmente, per aumentare la copertura vaccinale. Aver effettuato anche la seconda dose di vaccino è particolarmente importante, poiché solo una doppia protezione vaccinale è efficace contro questa variante altamente contagiosa e pericolosa". (ANSA).