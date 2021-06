Università Trento, aperte le iscrizioni ai test estivi

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - Aperte le iscrizioni online per la sessione estiva dei test di ammissione ai vari corsi di laurea triennale dell'Università di Trento che partiranno in autunno.

Per la sessione estiva sono disponibili oltre 1.200 posti, ai quali andranno ad aggiungersi eventuali non assegnati a chiusura delle immatricolazioni dei candidati di primavera, prevista per fine luglio.

Per la quasi totalità dei corsi si procederà con i test Tolc (Test OnLine Cisia). Per l'ammissione ai corsi di laurea in Lingue moderne e in Comparative European and International Legal Studies, è prevista sempre una prova di ammissione online, ma con modalità differente dal test Tolc. Iscrizioni aperte anche per i corsi di Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Ingegneria civile, Ingegneria industriale, Informatica, Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica, Viticoltura ed enologia e Scienze e tecnologie biomolecolari.

Per questi corsi la prima sessione di prove Tolc@casa sarà il 13 e 14 luglio. Ma è già possibile iscriversi anche per l'altra sessione che si terrà il 27, 30 e 31 agosto. Anche in questo caso, oltre che a Trento, è possibile sostenere la prova in una delle altre sedi convenzionate con Cisia. Il 19 e il 20 agosto le prove per l'ammissione ai corsi di laurea in Comparative European and International Legal Studies e Lingue moderne, mentre dal 23 al 26 agosto sarà possibile sostenere i Tolc per i corsi di area umanistica ed economica. Dal 27 al 31 agosto in calendario invece per i test Tolc di area scientifica. Per l'ammissione a Ingegneria edile-architettura previsti test il 29 luglio e il 6 settembre. Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia selezionerà i candidati in un'unica prova annuale che si terrà in presenza il 3 settembre, secondo indicazioni ministeriali ancora in fase di definizione. Il 7 settembre si terrà inoltre la prova di selezione per altri due corsi di laurea interateneo: quello in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, offerto dall'Ateneo trentino unitamente all'Università di Verona, in collaborazione con l'Azienda sanitaria di Trento e quello in Ingegneria dei sistemi medicali per la persona offerto in collaborazione con l'Università di Verona. (ANSA).