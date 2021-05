Covid: Gimbe, in Trentino incidenza casi inferiore al 50

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - Il Trentino è compreso nelle 8 regioni in cui l'incidenza settimanale dei casi di Covid è inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti. Lo evidenzia il nuovo monitoraggio del Gimbe. Le altre regioni sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria e Veneto.

In 50 giorni - sottolinea il Gimbe - sono letteralmente crollati i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva di pazienti Covid. Dal picco del 6 aprile, infatti, i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 8.557 (-70,8%) e quelli nelle intensive sono passati da da 3.743 a 1.323 (-64,7%). Secondo il Gimbe, questo "è merito dell'effetto delle coperture vaccinali nelle classi di età più avanzate, quella delle persone in isolamento domiciliare, in media più giovani, cala più lentamente". In particolare, confrontando i dati della settimana 19-25 maggio con quelli della precedente, si registra un'ulteriore diminuzione di nuovi casi (30.867 rispetto 43.795 pari a -29,5%) e decessi (1.004 vs 1.215 pari a -17,4%). In calo anche i ricoveri con sintomi (8.557 rispetto a 11.539, pari a -25,8%) e le terapie intensive (1.323 rispetto a 1.689, pari a -21,7%). (ANSA).