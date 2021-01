Covid: 4 morti in Trentino, 42 pazienti in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 14 GEN - Sono 4 i decessi per Covid in Trentino (1.10 in totale), mentre dagli ospedali - comunica il bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale - arriva il dato delle dimissioni che anche ieri sono state più numerose, 27, dei ricoveri, 23. I pazienti Covid scendono pertanto a 358, di cui 42 in rianimazione (2 in meno di ieri).

I nuovi positivi sono 257: 81 al tampone molecolare (su 2.481 test), mentre i test rapidi hanno individuato altri 176 casi (su 1.357 test). I molecolari hanno poi confermato la positività di 191 persone il cui contagio era stato evidenziato nei giorni scorsi dai tamponi antigenici.

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, nel primo pomeriggio ne risultavano somministrate 9.123 dosi, di cui 2.695 ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).