Covid: in Trentino altri 15 morti, +32 ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 16 NOV - Sono stati 15 i decessi per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. In aumento i ricoveri (+32) per un totale di 418 di cui 32 in terapia intensiva. I nuovi casi positivi sono 181 (di cui 74 rilevati a domicilio) su 1.900 tamponi effettuati. Sul fronte scolastico, le classi in quarantena sono attualmente 240.

Delle 15 persone decedute (di età compresa fra i 73 e i 93 anni), quattro si trovavano in Rsa, le altre erano ricoverate in ospedale.

I dati sono stati resi noti dall'assessore provinciale alla salute Stefania Segnana. (ANSA).