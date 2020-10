Vaccini antinfluenzali gratis in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 13 OTT - Per quanto riguarda la stagione antinfluenzale 2020-2021 in Alto Adige, i vaccini saranno somministrati gratuitamente a tutta la popolazione altoatesina, dando la precedenza alle persone considerate a rischio. Lo ha deciso la giunta provinciale di Bolzano alla luce dello stato di emergenza legato al Covid-19. Le dosi saranno 86.500 e verranno distribuite dall'azienda sanitaria tramite i soggetti autorizzati. L'assessore alla sanità Thomas Widmann ha fatto presente che il numero è relativamente basso rispetto a Trento, dove sono previsti 130 mila vaccini perché in Alto Adige tradizionalmente si vaccina poco. (ANSA).