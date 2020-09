Elezioni: Zanin, noi siamo la maggioranza a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - "Non voglio fare prognostici, ma di certo noi siamo la maggioranza a Bolzano, l'ho avvertito nettamente girando in questi giorni per la città". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Roberto Zanin. "Siamo ancora in campagna elettorale e ci impegneremo fino all'ultimo minuto, come l'abbiamo fatto negli ultimi tre mesi, per convincere anche gli indecisi e per avviare un cambiamento responsabile", ha aggiunto.

Secondo Zanin, "in tutti i quartieri c'è molta voglia di cambiamento che però sembra difficile con un sindaco che da 50 anni è in municipio". Il centrodestra chiude la campagna elettorale questa sera alle ore 18 in piazza Stazione. "La vera novità forse è il fatto che siamo sempre rimasti uniti in questa campagna elettorale, senza mai una polemica interna", ha ironizzato il candidato sindaco. (ANSA).