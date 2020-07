Coronavirus: riapre terapia intensiva Covid a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.104 tamponi, 6 dei quali positivi. Nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Bolzano sono ricoverati 2 pazienti affetti da Covid-19: si tratta di due pazienti portati in terapia intensiva dal reparto normale a causa dell'aggravarsi delle loro condizioni. Non vi è alcun paziente altoatesino affetto da Covid-19 ricoverato in reparti di terapia intensiva all'estero.

559 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. (ANSA).