Coronavirus: 4 nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - Sono 4 i nuovi positivi da Covid-19 rilevati in Trentino dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Due nuovi casi sono il risultato dello screening condotto sul territorio: 1.507 i tamponi analizzati nella giornata di ieri, di cui 642 a cura dell'Apss e 865 presso i laboratori della Fondazione Mach.

Le condizioni di salute dei nuovi positivi - sottolinea l'Azienda sanitaria - non preoccupano e in generale nessun soggetto positivo si trova ricoverato in ospedale. (ANSA).