Coronavirus: assessore alla salute Widmann positivo

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - L'assessore alla salute della Provincia autonoma di Bolzano, Thomas Widmann, è risultato positivo al coronavirus, dopo il ritorno da una vacanza in famiglia.

Lo rende noto la Provincia precisando che attualmente l'assessore si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone e finora si sono manifestati solo sintomi leggeri di malattia. Il paziente che ha dato origine alla catena di contagio non ha contratto il virus in Alto Adige, aggiungono i sanitari. (ANSA).