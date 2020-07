Dipendenti Provincia Trento, manifestazione e assemblea

(ANSA) - TRENTO, 01 LUG - Manifestazione oggi davanti al palazzo della Provincia di Trento dei dipendenti provinciali organizzata dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Fenalt del Trentino, che hanno promosso anche un'assemblea nella sala della Cooperazione.

"Oggi la nostra mobilitazione continua, perché questa giunta deve comprendere che le scelte sul lavoro pubblico non possono essere unilaterali e calate dall'alto. Contrasteremo sia a livello legale gli atti e i provvedimenti che sono stati emessi, sia soprattutto con la mobilitazione", ha detto il segretario della Fp Cgil del Trentino, Luigi Diaspro. "E' una partita - ha aggiunto - che si gioca sul senso e sul valore della pubblica amministrazione trentina, a cui bisogna restituire il ruolo che ha sempre avuto e che ha sempre svolto sul territorio, anche e soprattutto in questa fase per la ripartenza delle attività produttive ed economiche". (ANSA).