Marcialonga Craft, in gara con pedalate virtuali

(ANSA) - TRENTO, 22 APR - Domenica 26 aprile la Marcialonga Craft, granfondo di ciclismo di Fiemme e Fassa, annullata per l'emergenza coronavirus, si terrà in versione virtuale: sarà possibile competere a distanza ma connessi con gli altri partecipanti, tra cui diversi ex ciclisti professionisti, e con il commento di telecronisti ufficiali. Si potrà pedalare con la propria bici sui rulli, connessi grazie alla piattaforma Endu, ideata da Engagigo, azienda specializzata in business e marketing degli sport ad alta resistenza con sede a Rovereto in Progetto Manifattura.

Un euro per ogni iscritto verrà devoluto alla Protezione civile italiana per fronteggiare l'emergenza Covid-19, informa Trentino Sviluppo. (ANSA).