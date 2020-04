Coronavirus: polizia locale Trento, 282 controlli e 20 multe

(ANSA) - TRENTO, 10 APR - Ieri la polizia locale di Trento ha controllato 282 persone e ne ha multate 20 per aver violato le norme sul coronavirus. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 21 e non è stata riscontrata alcuna irregolarità.

Lo rende noto il Comune precisando che i controlli sono condotti da otto pattuglie più l'anti-infortunistica suddivise in due turni (mattina e pomeriggio). (ANSA).