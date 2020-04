Coronavirus: polizia locale Trento, ieri 22 multe

(ANSA) - TRENTO, 07 APR - Ieri la polizia locale di Trento ha controllato 193 persone e ha elevato 22 multe per violazione delle norme sul coronavirus. Tre persone sono state denunciate per altri reati. Sono stati inoltre controllati 29 negozi e non è stata accertata alcuna irregolarità.

Lo rende noto il Comune. (ANSA).