Coronavirus: altri 6 decessi in Trentino, 95 i contagiati

(ANSA) - TRENTO, 04 APR - "I dati di oggi raccontano ancora di un numero di decessi in crescita seppur contenuto rispetto agli ultimi giorni. Abbiamo 6 decessi, quindi numeri comunque negativi. I nuovi contagi sono 95, di cui 89 verificati con tampone e 6 senza tampone. Un dato stabile negli ultimi giorni ma comunque alto e pesante". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso del consueto appuntamento in streaming sulla situazione dell'epidemia da Coronavirus in Trentino.

"Un dato positivo oggettivo è che con il passare dell'epidemia il numero dei contagiati rispetto al numero dei tamponi eseguiti si sta riducendo. Mentre questo numero in passato era del 45% oggi abbiamo un dato del 15,80% dei contagi per numero di tamponi e questo, tra i numeri tragici, è un dato statisticamente positivo", ha aggiunto Fugatti. (ANSA).