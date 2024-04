Fiocco rosa sull'ambulanza all'isola d'Elba

Fiocco rosa questa mattina sull'ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro (Livorno): Linda, questyo il nome della neonata, è venuta alla luce quando il mezzo era a poche centinai di metri dall'ospedale di Portoferraio.

Come riportato sui canali social dell'associazione di volontariato una mamma di Capoliveri attorno alle 6.30 ha chiamato il numero di emergenza segnalando un possibile parto in corso e l'impossibilità a raggiungere autonomamente l'ospedale di Portoferraio. La Centrale operativa di Livorno ha così attivato immediatamente i soccorsi inviando a Capoliveri una ambulanza della Pubblica Assistenza Porto Azzurro che ha raggiunto in pochi minuti l'abitazione della giovane donna. I soccorritori, rilevando lo stato avanzato del parto e quindi la possibilità di un travaglio in ambulanza hanno così coinvolto l'automedica 118. L'equipaggio dell'ambulanza e il medico del 118 dell'automedica hanno assistito e seguito la giovane donna con le prime procedure per contenere il parto, ma la piccola è nata appunto sull'ambulanza a poche centinaia di metri dall'ospedale. Tutto, si spiega dalla Asl Toscana nord ovest, "è andato nel migliore dei modi, la mamma e la piccola Linda stanno bene per la gioia dei familiari". Da parte dell'Asl "i più sentiti ringraziamenti per quanto fatto da parte di operatori e volontari e i più sinceri auguri alla piccola Linda e ai suoi familiari".



