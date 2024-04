Freddo, Livorno proroga accensione riscaldamento al 30 aprile

A Livorno fino al 30 aprile compreso viene consentita l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento per un massimo di 6 ore al giorno tra le 5 e le 23. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Luca Salvetti fatta per l'attuale andamento delle temperature con valori minimi inferiori alle medie stagionali. Le previsioni confermano tali temperature per i prossimi giorni.

A Livorno, quest'anno, l'accensione dei riscaldamenti sarebbe stata consentita solo fino al 15 aprile, per 12 ore al giorno ma per la proroga al 30 aprile il sindaco si è avvalso della norma che permette ai Comuni ulteriori accensioni degli impianti se ci sono situazioni climatiche particolarmente severe.

L'Amministrazione comunale si appella ricorda "l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 gradi (più 2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 20 gradi (più 2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA