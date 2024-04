Cortellesi presenta Aisha la mascotte all'ospedale del Cuore

Giornata di festa all'Ospedale del Cuore di Massa (Massa Carrara) per presentare Aisha, pupazzo che rappresenta una scimmietta blu che sarà d'ora in poi la mascotte dei piccoli pazienti. L'iniziativa è stata fatta in collegamento video con l'attrice, sceneggiatrice e regista Paola Cortellesi che ha "abbracciato" i bambini presenti, i piccoli pazienti e l'intera Monasterio con un video.

Paola Cortellesi ha donato la sua voce leggendo le storie e cantando le canzoni di Aisha. Il progetto conta sulla collaborazione di Frank Espinosa, animatore e fumettista americano che a lungo ha lavorato per la Walt Disney ed è stato Art Director della Warner Bros. Il musicista Enrico Andreini ha composto le musiche delle canzoni di Aisha.

La scrittrice Sandra von Borries con il direttore generale di Monasterio Marco Torre, ha presentato la mascotte e la sua storia. "È difficile - racconta - spiegare ad una bambina di 3 anni l'ospedale, la malattia e l'intervento, se non attraverso una buona dose di fantasia. Per questo ho scritto le storie avventurose di Aisha: per aiutare mia figlia e, con lei, i bambini e le bambine ricoverate e le loro famiglie. Ma anche per dire grazie a tutto il personale dell'Ospedale del Cuore per lo straordinario lavoro e la grande carica umana".

"Oggi è davvero un giorno di festa per noi, siamo felici - afferma il dg Torre - di condividerlo con tante persone e tanti bambini. Ringrazio infinitamente Sandra per averci regalato storie splendide e una fantastica mascotte e ringrazio Paola Cortellesi per il video che ci ha dedicato, il suo impegno a sostegno del progetto di Aisha e le sue parole di amicizia sono per noi un grande motivo di orgoglio. Grazie e ancora grazie. L'umanizzazione delle cure è un impegno costante di Monasterio. Aisha sarà per i nostri piccoli pazienti un'amica speciale". A conclusione dell'evento una grande scultura di Aisha è stata inaugurata nel giardino di fronte all'ospedale da parte degli alunni delle classi prime della scuola di Cervara di Massa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA