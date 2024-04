Intervento dei vigili del fuoco per un uomo in Arno a Firenze

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa notte alle poco prima delle 1 tra Ponte Vecchio e ponte Santa Trinità per soccorrere un 39enne in Arno. L'uomo, secondo quanto spiegato, sarebbe stato in evidente stato di ubriachezza. Il 39enne è stato raggiunto dai vigili del fuoco, imbarcato sul gommone e trasportato dai sommozzatori fino alla sede dei Canottieri, venendo poi affidato alle cure del personale sanitario.

Da chiarire come il 39enne è finito nel fiume. L'uomo è stato recuperato sul lato di borgo San Jacopo del fiume, tratto nel quale non ci sono spallette che si affacciano sull'Arno ma solo abitazioni tranne una terrazza accessibile dalla strada. Non viene quindi esclusa l'ipotesi che l'uomo sia caduto da una finestra o da un balcone di un'abitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA