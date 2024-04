Rudy Zerbi alla Vespa Parade, 'è simbolo di libertà'

"Da quando ho 14 anni e ho preso il mio primo Cinquantino non ho mai smesso di amare la Vespa". Sorridente e orgoglioso, Rudy Zerbi, showman e giudice di Amici di Maria dei Filippi, è tra le decine di migliaia di appassionati che oggi hanno festeggiato i Vespa world days partecipando alla grande parata che ha visto sfilare circa 15mila vespisti lungo le strade delle colline pisane.

"La Vespa - ha aggiunto sorridendo - è libertà, i primi viaggi, le prime fidanzate. La Vespa è donna, con le sue rotondità meravigliose. Insomma,. le cose più belle della vita: la libertà e le donne". In testa alla grande parata di stamani, con centinaia di Vespa club provenienti da tutto il mondo, c'era anche il sindaco di Pontedera (Pisa), Matteo Franconi: "E' una festa meravigliosa che celebra la Vespa, ma anche il Gruppo Piaggio e i suoi successi grazie alle donne e gli uomini che portano il nome di Pontedera e dell'Italia in giro per il mondo: dalle tutte blu, agli impiegati, ai dirigenti e alla famiglia Colaninno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA