Bertozzi, Peluso, Cuomo fra i 'David rivelazioni italiane'

Cerimonia di premiazione a Firenze per le sei promesse del cinema italiano a cui è stato assegnato a dicembre scorso, al Museo nazionale del Bargello al termine della '50 Giorni di Cinema a Firenze', il riconoscimento 'David Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars' alla sua prima edizione. Si tratta di Cecilia Bertozzi, Domenico Cuomo, Michele Eburnea, Leonardo Maltese, Fotinì Peluso, Yile Vianello, che hanno ricevuto la statuetta realizzata da Bulgari, storico partner dei David di Donatello. La cerimonia si è svolta a all'hotel Villa San Michele, alla presenza della presidente e direttrice artistica dell'Accademia del Cinema italiano - Premi David di Donatello, Piera Detassis.

I vincitori, sei interpreti under 28 che vantano già partecipazioni a importanti produzioni cinematografiche e audiovisive, sono stati scelti, si spiega, "per la qualità del loro lavoro dalla presidenza del David e dal consiglio direttivo composto da Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti, Francesco Rutelli. La preselezione è stata realizzata dall'Unione italiana casting in dialogo con le associazioni di agenti Asa e Lara. Il nuovo 'David Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars' è così frutto della collaborazione tra varie e importanti professioni dell'industria del cinema, sotto l'egida del ministero della Cultura", avvalendosi della collaborazione della Regione Toscana, del Comune di Firenze con Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze. I sei attori vincitori stanno svolgendo un percorso di formazione con una serie di mentori d'eccezione quali Jasmine Trinca, Paolo Mereghetti, Elisabetta Sgarbi, Nicoletta Maraschio, Arturo Galansino, Francesca Medolago Albani, Virgilio Sieni.



