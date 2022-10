A1 chiusa una notte tra Calenzano e Firenze nord

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Calenzano e Firenze nord, a partire dalla sera di mercoledì 2 novembre prenderanno il via le attività di ammodernamento del cavalcavia ferroviario. In particolare il piano prevede nella notte tra il 2 e il 3 novembre la chiusura del tratto tra Calenzano e Firenze nord, in direzione Roma per consentire l'esecuzione di attività propedeutiche alla cantierizzazione.

A partire poi dalle 6 del 3 novembre e fino al 18 novembre, il transito tra Calenzano e Firenze nord verrà garantito su due corsie in entrambe le direzioni di marcia grazie all'attivazione in direzione Firenze di una corsia in deviazione lungo la carreggiata opposta. Successivamente dal 19 novembre al 3 dicembre la circolazione lungo il tratto tra Calenzano e Firenze Nord verrà garantita lungo due corsie in direzione Firenze e tre corsie in direzione Bologna per essere poi definitivamente ripristinata su tutte le corsie disponibili a partire dal 4 dicembre in occasione del Ponte dell'Immacolata.

Al fine di agevolare la viabilità nel tratto interessato dalle attività, la direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia, si spiega da Aspi, attiverà un potenziamento del servizio di assistenza all'utenza e dei presidi alla segnaletica, anche alla luce delle analisi dei flussi di traffico che stimano, principalmente in direzione di Firenze, accodamenti nelle fasce orarie di punta dei giorni feriali in particolare durante la giornata di venerdì. Il cronoprogramma dei lavori, si precisa, "è stato condiviso con gli Enti territoriali e definito in modo da non interferire con gli spostamenti in occasione del Ponte di Ognissanti e in modo da portare a termine le attività in anticipo rispetto alla festività dell'8 dicembre". (ANSA).