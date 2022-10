Oltre 50 imbarcazioni per il Raduno Vele storiche Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 11 OTT - Da Nordlys del 1915 a Whisper del 1983: saranno oltre 50 le imbarcazioni a vela d'epoca, storiche, classiche e tradizionali che dal 13 al 16 ottobre animeranno la 17/a edizione del Raduno Vele storiche Viareggio (Lucca), organizzata dall'associazione Vele storiche Viareggio con il Club nautico Versilia, fondato nel 1957 e capitanato da Roberto Brunetti.

Il 13 ottobre una parte della flotta raggiungerà la città della Versilia in occasione del '1/o Rally Arrivo al raduno', che prevede una multipartenza dai porti del Tirreno e una classifica stilata in base alla traccia della navigazione registrata sull'applicazione Navionics boating. Dal 14 al 16 ottobre le imbarcazioni, suddivise in gruppi di omogeneità, si confronteranno in mare in occasione di 3 regate, tra cui la costiera di domenica fino al pontile di Forte dei Marmi. La manifestazione è patrocinato da Aive, Fiv e Cim.

La barca-simbolo del Raduno 2022 sarà Voscià del presidente Aive Giancarlo Lodigiani, uno yawl bermudiano a deriva mobile lungo 12,15 metri, varato nel 1959 dal cantiere ligure Sangermani su progetto dello studio newyorchese Sparkman & Stephens e appartenuto in passato all'eroe della Marina Militare Luigi Durand de la Penne. Proprio la Marina parteciperà con alcune delle imbarcazioni adibite all'addestramento degli allievi ufficiali, tra cui Stella Polare del 1965, Chaplin del 1974, a disposizione durante il periodo estivo in Sardegna per il Presidente della Repubblica, Artica II del 1956 e Grifone del 1963, il 5.50 metri stazza internazionale vincitore nel 1965 del campionato del mondo con a bordo l'ammiraglio Agostino Straulino. Numerosi gli scafi che festeggeranno mezzo secolo dal varo: l'11 metri Airone, un disegno del maestro triestino della progettazione classica Carlo Sciarrelli, il 12 metri Jo Ir II, costruito dal cantiere pesarese Gioacchini, i Sangermani Mä Vista e Magia II, i Brigand 9.50 Marie Anne e Nonnopio, poi Sula e infine Rainbow, il C&C del 1972 già vincitrice della Bermuda race del 1979, gemella dell'Helisara IV di Herbert Von Karajan, con una decina di traversate atlantiche alle spalle e un illustre ex primo proprietario, il fumettista americano Stan Lee, ideatore dell'Uomo ragno. (ANSA).