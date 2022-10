L'oro bianco di Sesto Fiorentino, opere '700 da Museo Ginori

(ANSA) - SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 08 OTT - 'L'oro bianco di Sesto Fiorentino': questo il titolo della mostra che raccoglie opere del Settecento dal Museo Ginori, in programma da oggi al 16 aprile alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze), con ingresso libero negli orari di apertura della biblioteca.

L'esposizione - curata da Andrea Di Lorenzo, Oliva Rucellai e Rita Balleri, organizzata dalla Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia in collaborazione e con il sostegno del Comune di Sesto - vuole far scoprire le origini della Manifattura Ginori, in attesa della riapertura della sede del Museo Ginori di cui è in mostra una selezione di quarantacinque opere della collezione permanente. La sede dell'esposizione è lo stesso edificio che fino agli anni Cinquanta ospitava la Manifattura Ginori e il suo museo. Tra le opere d'arte e gli oggetti d'uso protagonisti di questa mostra il busto in porcellana di Carlo Ginori, sculture per l'apparecchiatura della tavola, il 'museo delle terre' e le maschere originali per i caratteristici decori 'a stampino'.

