'Il fake nell'arte contemporanea', lezione di Laura Lombardi

(ANSA) - FIRENZE, 05 OTT - Secondo incontro con Laura Lombardi sul tema 'Dal falso al fake' per Brevissime, il ciclo di lezioni di storia delle arti della durata di 45 minuti, a cura di noti storici e studiosi italiani e non solo, promosso dal Centro Di. L'appuntamento è per domani 6 ottobre, alle 18:45, nella Chiesta di Santo Stefano al Ponte - Cattedrale dell'Immagine a Firenze.

'Il fake nell'arte contemporanea' il tema di questa seconda lezione di Lombardi. "Internet, i media e la globalizzazione - si spiega - stanno ridisegnando la società, modificando in profondità la nostra vita e anche la percezione dell'arte del passato, dei luoghi della cultura, dei musei. Inoltre, a causa della natura virtuale, l'immagine riapre e riattualizza la questione a lunga dibattuta dello statuto dell'opera d'arte.

Molti artisti contemporanei (tra cui, citando alla rinfusa, Sherrie Levine, Thomas Demand, Jeremy Deller, Damien Hirst, Douglas Gordon, Rossella Biscotti, Moira Ricci, Joan Fontcuberta), attraverso le forme dell'appropriazione, del re-enactment e del re-staging, fanno del falso una pratica dichiarata ed esplicita. Il falso si caratterizza insomma quale agente di svelamento della messa in scena che ogni immagine rappresenta dandosi per vera. La finzione (di eventi, opere, testimonianze, documenti) diviene infatti parte integrante della vita e anche, forse, il solo modo di impossessarsi del reale".

Per maggiori info sulle conferenze: https://www.centrodi.it/news.asp?idn=3203 (ANSA).