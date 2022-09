Brevissime, tornano le lezioni di storia dell'arte

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Nuova stagione di Brevissime, le lezioni di storia delle arti della durata di 45 minuti, a cura di noti storici e studiosi italiani e non solo. Il secondo ciclo, promosso sempre dal Centro Di edizioni, prende avvio giovedì 29 settembre per concludersi il 17 novembre e vedrà la partecipazione di Laura Lombardi, Cristina Acidini, Carlo Falciani. Le lezioni si svolgeranno, come le precedenti, nella chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte a Firenze, con orario 18.45-19.30.

Prima ospite del nuovo ciclo di Brevissime Laura Lombardi: 'Dal falso al fake', il titolo dei due incontri che terrà il 29 settembre e il 6 ottobre in occasione dei quali si partirà dalla distinzione del concetto di 'falso' da quello di 'copia' e di 'replica', per poi seguire l'evoluzione del falso dal Rinascimento al fake odierno.

'Vendette d'artista' il titolo delle lezioni che Cristina Acidini terrà il 20 e il 27 ottobre: "I messaggi espressi da un'opera d'arte antica o celati in essa sono innumerevoli - si spiega -, non sempre pacifici, mai neutri. In casi particolari, un dipinto può rivelarsi un muto ma formidabile strumento per l'artista, che manifesta una denuncia o compie una vendetta".

Carlo Falciani parlerà infine, il 10 e il 17 novembre, su 'Parole e immagini': 'Come una poesia muta, l'immagine parla traducendo in figure quanto sulla pagina è chiaramente espresso attraverso le parole. Tuttavia, non sempre questa modalità è pianamente leggibile e molteplici sono le forme nelle quali le parole significanti vengono tradotte". (ANSA).