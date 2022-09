Aci:1-2 ottobre rievocazione storica della Firenze-Fiesole

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - La strada che congiunge Firenze con Fiesole, da piazza Edison a piazza Mino, è di appena 4 chilometri, ma è uno dei tragitti più panoramici e suggestivi al mondo: si costeggiano parchi di olivi, pini e cipressi, ville storiche e chiese romaniche, giardini fioriti e vedute incredibili su Firenze. È su questi 4 chilometri che nel 1938 e poi dal 1948 al 1952 si è disputata una crono scalata che la Scuderia Clemente Biondetti con AC Firenze hanno riproposto fino dal 2006 con la forma della "parata": una rievocazione per auto storiche destinata a rinverdire i fasti di una corsa fiorentina che vedeva ogni anno alla partenza i più bei nomi del motorismo cittadino e toscano.

Quest'anno la manifestazione si svolgerà nei giorni 1 e 2 ottobre 2022 con logistica nel panoramico Piazzale Michelangelo, dove le vetture potranno essere ammirate ed esaminate dai giudici del concorso di eleganza. Sabato 1 ottobre le verifiche amministrative dalle ore 14.00 ed alle ore 16.00: le vetture partecipanti saranno scortate dalla polizia municipale in un tragitto personalizzato nel centro storico Unesco di Firenze, con rientro al piazzale. Presso le "Terrazze Michelangelo" sarà offerto l'apericena di benvenuto. Domenica 2 ottobre, sempre scortati, si partirà dal piazzale alla volta di Piazza Edison.

Le vetture saranno messe in mostra lungo la San Domenico e a seguire la rievocazione della storica salita fiorentina.

Fiesole e i suoi spazi comunali accoglieranno i partecipanti per un'emozionante premiazione davanti al Comune ed il pranzo, che per l'occasione, sarà allestito nella Piazza principale Mino da Fiesole. Se il tempo non sarà clemente, ad accoglierli sarà invece la sala comunale antistante del Basolato. (ANSA).