Auto la investe, muore ciclista in Versilia

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 13 SET - Una donna è deceduta questa mattina dopo essere stata investita mentre era in bicicletta in via Sarzanese-Valdera a Pietrasanta (Lucca), in Versilia. I gravi traumi riportati nell'impatto le sono stati fatali e la donna è morta durante il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Vittima dell'incidente Adriana Lazzarini, 76 anni, originaria di Pietrasanta. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale per i rilievi dell'incidente. La strada Sarzanese è rimasta chiusa per circa due ore. Secondo alcune testimonianze la donna stava transitando a bordo della sua bicicletta quando sarebbe stata agganciata da un'auto, condotta da un 50enne, che stava uscendo da un parcheggio. L'urto tra i due mezzi non sarebbe stato particolarmente violento, la donna ha sbattuto violentemente la testa a terra e malgrado tutti gli sforzi dei soccorritori per rianimarla non ce l'ha fatta. (ANSA).