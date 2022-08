Crollano facciata e tetto di chiesa nell'Aretino

(ANSA) - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AREZZO), 25 AGO - Crollo nella notte di una parte del tetto e della facciata della chiesa di Sant'Andrea Apostolo ad Oliveto, borgo medievale nel comune di Civitella in Valdichiana (Arezzo). Non ci sono stati feriti.

I pochi abitanti del posto sono stati svegliati da un boato e, affacciandosi alle finestre, si sono resi conto del crollo, quindi hanno allertato vigili del fuoco e autorità che adesso sono al lavoro per valutare l'entità dei danni e isolare l'area.

Il crollo ha interessato l'area di ingresso all'edificio oltre a parte del tetto e una delle tre finestre con vetrata che si affacciano sulla piazzetta. La chiesa risale al 1300 ed è costituita da un'unica navata con abside interna semicircolare e due cappelle laterali. Nella facciata della chiesa 'a capanna' sono disegnati tre archi a tutto sesto uguali che erano impostati su paraste di pietra lavorata. "Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto e bisogna valutare perché - ha detto il sindaco Andrea Tavarnesi - La zona è stata messa in sicurezza ora dobbiamo valutare i danni e capire cosa fare".

Secondo esperti non sono infrequenti casi di distacco di pareti, riportate successivamente su chiese, di origine precedente se non vengono effettuati lavori preventivi di manutenzione e consolidamento. Comunque sia, è tutto da determinare l'origine del crollo in questo caso specifico di Civitella Val di Chiana. (ANSA).