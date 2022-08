Incendio a Bagni di Lucca, in fumo 60 ettari di bosco

(ANSA) - BAGNI DI LUCCA (LUCCA), 11 AGO - Incendio nei boschi tra Limano e Vico Pancellorum nel comune di Bagni di Lucca (Lucca): il rogo, si legge in una nota della Regione, è iniziato nel pomeriggio di domenica a causa di un breve temporale che ha scaricato due fulmini sulla montagna, provocando due incendi distinti che nella tarda serata erano stati messi sotto controllo dagli operai forestali della Unione Comuni della mediavalle, con l'aiuto di due elicotteri. L'incendio si è però attivato nelle giornate successive, con una estensione di circa 60 ettari. Impegnate oltre 50 squadre di volontariato antincendi e operai forestali: sono in arrivo altre squadre, anche da fuori provincia.

I vigili del fuoco sono impegnati anche a Firenze per domare un incendio di sterpaglie in viale della Chimera: sul posto due squadre e cinque automezzi. (ANSA).