Maltempo:fiume si innalza,10 persone soccorse vvf nel Senese

(ANSA) - SIENA, 07 AGO - E' stato messo in salvo dai vigili del fuoco un gruppo di oltre 10 persone che si trovava in gita sul parco fluviale del fiume Elsa, il cui livello si improvvisamente innalzamento a causa delle ingenti piogge che hanno interessato nel pomeriggio la provincia di Siena. E' accaduto questo pomeriggio a Colle Val d'Elsa, dove i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il gruppo di persone rimaste isolate per poi portarle in una zona sicura.

Proseguono intanto gli interventi in tutta la provincia di Siena per danni da maltempo a seguito del violento temporale abbattutosi nel pomeriggio: sono 30 al momento le richieste di intervento in gestione alla sala operativa di Siena. Le segnalazioni con richiesta di intervento riguardano alberi e pali caduti, rami pericolanti, danni da acqua .