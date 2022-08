Bronzi di Riace, in Versilia due copie "restituite" al mare

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 06 AGO - In occasione del cinquantesimo anniversario dalla scoperta dei Bronzi di Riace, Marina di Pietrasanta, in Versilia (Lucca) mette in mostra due copie delle celebri sculture, realizzate tra il 1990 e il 1995 dalla Fonderia d'Arte Massimo Del Chiaro.

Un'esposizione particolare: le due copie verranno depositate sul fondale del mare della Versilia: accadrà la mattina del 14 agosto, al pontile di Tonfano. Le due copie, realizzate a grandezza naturale, verranno 'restituite' al mare che è stato il loro custode fino al 16 agosto 1972, data del loro ritrovamento.

Il progetto site-specific è stato chiamato Rewind.

A tenere a battesimo l'esposizione subacquea sarà Vittorio Sgarbi che a ottobre scorso aveva voluto esporre le due copie al Mart di Trento in occasione della mostra 'Il falso nell'arte.

Alfeo Dossena e la scultura italiana del Rinascimento'. Le due opere rimarranno per un anno sul fondale marino: solo nel 2023, al termine dell'esposizione, sarà possibile valutare l'impatto dell'interazione tra mare e bronzo. Il progetto è stato ideato da Federica Rotondo e vi collabora anche il fotografo Massimo Sestini. "Abbiamo individuato il titolo Rewind per questa installazione per voler lanciare un messaggio legato all'ambiente che ci circonda - spiega Rotondo -. Il grido di aiuto che il pianeta ci sta rivolgendo e che si concretizza nelle immagini drammatiche che arrivano da tutto il globo tra lo scioglimento dei ghiacciai, inondazioni, incendi su vasta scala e sviluppo di pandemie devono indurre ciascuno di noi a fermarsi un attimo e riflettere sul mondo che vogliamo lasciare ai nostri nipoti". (ANSA).