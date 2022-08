Arrestato nel Cremasco un ricercato da 12 anni per furto

(ANSA) - CREMONA, 05 AGO - Un ventisettenne è stato arrestato dai Carabinieri di Crema perché ricercato da 12 anni. Da ragazzino era infatti stato condannato a sei mesi di carcere (di cui tre già scontati) per un furto compiuto con un amico aveva rubato il cellulare a un viaggiatore nella stazione di Firenze.

Il furto con destrezza era avvenuto nel 2008. La vittima aveva iniziato ad urlare e la Polfer aveva arrestato i due minorenni sul fatto. La condanna definitiva del Tribunale per i Minorenni di Firenze è arrivata nel settembre del 2009 e divenuta irrevocabile nel 2010. Dopo tre mesi di carcere, il ragazzo era uscito e di lui non si erano avute notizie fino a ieri quando i militari del radiomobile di Crema hanno fatto un controllo su una macchina lungo la Paullese vicino al ponte Adda.

Alla guida c'era il 27enne, accompagnato da un amico, che ha presentato una patente romena. Dai controlli in banca dati si è scoperto il provvedimento a suo carico. E' stato quindi accompagnato prima in caserma a Crema, per ulteriori controlli, e poi arrestato e portato in carcere a Cremona. (ANSA).