Gucci in testa al Lyst Index per il secondo trimestre 2022

Gucci è sul gradino più alto della classifica elaborata da Lyst, la più grande piattaforma globale di ricerca per l'abbigliamento di lusso, per i mesi di aprile maggio e giugno 2022.

Le ricerche legate al marchio Gucci sono infatti aumentate del 286% nelle 48 ore successive al lancio della collezione adidas x Gucci a giugno 2022. A sostenere il podio del brand fiorentino anche la presentazione della collezione "Gucci Cosmogonie" in Puglia e della collezione "Gucci HA HA HA" con Harry Styles.

Tra i prodotti più cercati, secondo le analisi di Lyst, oltre alle sneaker Gazelle adidas x Gucci, che occupano il secondo posto nella classifica dei prodotti femminili più hot, anche i sandali GG slide, in decima posizione. I mocassini con morsetto Horsebit 1953 occupano invece la quarta posizione nell'elenco dei prodotti più hot per la categoria maschile.

