In fiamme oliveta e sterpaglie nel Fiorentino e nel Pisano

(ANSA) - FIRENZE, 13 LUG - I vigili del fuoco del comando di Firenze sono a lavoro questo pomeriggio per diversi incendi sul territorio della città metropolitana.

La squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo poco prima delle 15 è intervenuta nel comune di Londa per un rogo di oliveta e di sterpaglie con l'interessamento di una catasta di legno di circa 150 metri, nel quale hanno operato l'elicottero Vf del reparto volo di Arezzo, l'elicottero Aib della Regione Toscana ed il personale volontario. I pompieri del comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco, sono intervenuti, invece, alle poco dopo le 14, nel comune di San Miniato, per l' incendio di sterpaglie, dove è a lavoro anche un elicottero Aib e il personale volontario della Regione Toscana.

A Castelfiorentino, in fiamme un furgone nel parcheggio del supermercato. Sul posto e' intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi, in supporto anche l'autobotte. (ANSA).