Turista smarrisce in treno 20.000 euro, Polfer glieli trova

(ANSA) - FIRENZE, 07 LUG - Dimentica in treno un portafogli contenente 20.000 euro, ma la Polfer li ritrova e restituisce il ricco borsellino al turista straniero che l'aveva perduto. E' successo alla stazione Santa Maria Novella. L'uomo era sceso dal convoglio con i bagagli, quando si è accorto di aver lasciato il prezioso borsello a bordo e ha chiesto aiuto alla Polizia ferroviaria. Ma il Frecciarossa era già ripartito. Gli agenti hanno contattato il capotreno che ha recuperato il borsello ancora nella carrozza indicata dal turista, facendolo poi recapitare alla Polizia Ferroviaria di Padova, che era stata avvisata. Così il turista è rientrato in possesso del suo denaro e ha ringraziato la polizia per il rapido intervento.

