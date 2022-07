Frontale tra auto nel Pistoiese, l'ipotesi è omicidio-suicidio

Gli inquirenti starebbero valutando l'ipotesi di un omicidio-suicidio in relazione a uno scontro frontale tra due auto costato la vita ieri sera a Pescia (Pistoia) a un 26enne e al padre di 63 anni.

Alla guida ci sarebbe stato il giovane e, secondo gli elementi emersi finora, il 26enne potrebbe aver volontariamente indirizzato l'auto contro l'altra vettura.

Sempre in base a quanto appreso, il giovane avrebbe sofferto di problemi psichici.

In ospedale è stata ricoverata la madre del giovane e moglie del 67enne: da quanto appreso la donna, 63 anni, è in gravi condizioni. Intanto per domani disposta l'autopsia sulla salma del giovane: tra i quesiti posti al medico legale anche quello di accertare l'eventuale assunzione di sostanze. Il 26enne e i genitori vivevano a Pescia. Nell'incidente sono rimasti feriti, in modo non grave, i tre occupanti dell'altro auto coinvolta, un Suv con a bordo una coppia con la figlia 14enne. La ragazza e il padre, 49 anni, sono stati dimessi stamani, ricoverata la madre, 50 anni: avrebbe riportato traumi leggeri.