Motori:1000 Miglia di Aci torna in provincia di Pisa

(ANSA) - PISA, 16 GIU - La 1000 Miglia torna in provincia di Pisa. Il 17 giugno la terza tappa transiterà nel primo pomeriggio Da San Miniato e Pontedera per il Controllo Timbro, poi attraverso il Comune di Calcinaia giungerà a Cascina per le Prove Cronometrate.

Da lì la freccia rossa ripartirà per ritornare verso Brescia, lambendo il Comune di Pisa e di San Giuliano Terme.

"Nell'anno del centenario di fondazione dell'Automobile Club Pisa l'Ente ha organizzato una serie di eventi celebrativi di questo traguardo. Il passaggio delle 1000 Miglia è l'avvenimento sportivo di maggiore evidenza per rendere questo 2022 speciale per i soci dell'Automobile Club Pisa", ha detto il presidente dell'Automobile Club Pisa, Leonardo Acquaviva, esprimendo grande soddisfazione per l'evento. "Attendiamo con grande passione ed entusiasmo - ha aggiunto - l'arrivo della corsa storica più bella del mondo, ringraziando le amministrazioni comunali che ne hanno reso possibile il passaggio, compiendo anche significativi investimenti per accogliere al meglio l'evento atteso da tanti appassionati delle auto, che per la maggior parte sono da considerare vere e proprie 'opere d'arte'". (ANSA).