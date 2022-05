Moda: Lineapiù acquisisce collezione merletti Schwarzenberg

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - L'archivio storico dell'azienda di filati Lineapiù si amplia grazie all'acquisizione della collezione appartenuta al al principe Karl Erkinger Schwarzenberg, fondo archivistico composto da 252 merletti rarissimi, testimonianza di 5 secoli di storia europea, a partire dal Cinquecento. La raccolta arricchirà la Sala dei Rari, insieme unico di pizzi e ricami rari a disposizione di studiosi e appassionati.

Nata nel 2018 dalla passione di Alessandro Bastagli, presidente di Lineapiù Italia, la Sala dei Rari è organizzata all'interno di uno spazio di 150 mq progettato su disegno dell'architetto Elio di Franco: si parte dai ricami in punto antico che si collocano alle origini dell'evoluzione del merletto nella prima metà del '500 fino a una collezione di quindici fazzoletti realizzati in ricamo bianco della seconda metà dell'800 e alcuni esempi di merletti ad ago riprodotti dalla Scuola di merletti di Burano del XX secolo.

La collezione è accompagnata da schede tecniche descrittive affiancate da fotografie per ciascun manufatto per documentare al meglio le varie manifatture e tecniche di realizzo attraverso le diverse epoche. Un patrimonio che si aggiunge al resto dei pezzi all'interno dell'archivio storico, tra i maggiori centri di documentazione per la conservazione dei filati per maglieria e materiali tessili: una collezione composta da 460 volumi antichi e oltre 1500 pizzi. (ANSA).