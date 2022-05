Estate Fiorentina, concerto per Erriquez e 118 eventi

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Budget record per l'Estate fiorentina: l'edizione 2022, in programma dall'1 giugno al 30 settembre con 118 eventi, potrà contare su ricorse per 1,7 milioni di euro, 700mila euro in più rispetto allo scorso anno e il quadruplo rispetto al 2015. Tra le novità un omaggio a Enrico Greppi, in arte Erriquez, cantautore e musicista fiorentino cofondatore del gruppo musicale Bandabardò, scomparso il 14 febbraio 2021.

Focus poi su libri, letteratura, una rassegna sugli Anni Ottanta, con anche il ritorno di 15 grandi festival a Firenze.

La kermesse vede 137 soggetti coinvolti, su 198 domande arrivate. L'Estate quest'anno sarà intitolata 'Tre passi avanti', riprendendo una strofa di Erriquez, come omaggio all'artista al quale sarà anche dedicato un concerto, il 27 maggio all'Anfiteatro delle Cascine, che anticipa e inaugura la rassegna estiva. Il progetto legato a Erriquez è uno dei tre grandi eventi tematici e nuovi inseriti nel cartellone. Gli altri due sono una rassegna dedicata agli anni Ottanta, con eventi culturali e artistici in grado di ricreare atmosfere e suggestioni della musica new wave e di ricordare la creatività di quel decennio, e il progetto 'Letteratura 1922-2022' pensato in occasione della ricorrenza del centenario dalla nascita di sei dei più grandi scrittori e intellettuali del Novecento italiano, nati nell'anno 1922: Luigi Meneghello, Beppe Fenoglio, Pier Paolo Pasolini, Raffaele La Capria, Giorgio Manganelli e Luciano Bianciardi. Altra novità, una rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dalla Direzione cultura in collaborazione con Confartigianato Firenze e chiamata 'Le piazze dei libri' che coinvolgerà le librerie fiorentine in incontri e dibattiti in vari luoghi della città. Il 19 luglio ci sarà un evento per Giorgio Gaber, a cui sarà anche intitolata una piazza di Firenze. "Sarà un'Estate davvero straordinaria - ha commentato il sindaco e assessore alla cultura Dario Nardella - dove Il livello medio dei contributi cresce da 3100 a 8500 euro e le risorse totali, anche grazie ai fondi europei, aumentano in maniera esponenziale". (ANSA).